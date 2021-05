Keď nestačí ani dostatok vakcín

Takto pred rokom sme sa borili v najtvrdšom lockdowne s nejasnou vidinou zajtrajška a dnes nám stačí spraviť štyri kliky na mobile a sme zaregistrovaní na zaočkovanie sa proti vírusu, ktorý zmenil svet. Prečo do toho mnohí nejdú?

Čítam si skleslo riadky denníka N o pre mňa alarmujúcom stave našej momentálnej (ne)zaočkovanosti.

Ponorená do myšlienok o vakcínach o pár hodín neskôr sedím u kaderníčky. Chodievam k nej už niekoľko rokov. Všetky tie po-lockdownové návraty zbližujú akosi prirodzene a rýchlejšie a tak sa aj púšťame do debaty skôr než zvyčajne. Kde to vlastne pracujem po tej materskej dovolenke. Keď prezrádzam, že vo farmaceutickom sektore, dokonca vo farmaceutickej firme, jej až dovtedy kľudný a prívetivý štýl sa trochu, aj keď len nebadateľne zmení. V ďalších vetách akosi neprestáva spomínať slovo biznis. "Ide vám len o biznis". A keby jej niekto, aspoň niekto konečne vysvetlil, ako to naozaj je s tými vakcínami. Prečo jej to nevie vysvetliť ani jej obvodná lekárka? Nevie, kde má čítať a čo. Neverí už ničomu, čo sa o vakcínach píše. Nevie, komu má už veriť.

Hovorím jej, že jej rozumiem a že ja som rada, že mojich päť najťažších rokov života na Farmaceutickej Fakulte UK mi priniesli minimálne spokojný pocit, že ja teraz naozaj viem, kde o vakcínach čítať a čo. Na záver našej diskusie si predo mnou lajkla na Facebooku stránku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Vraj dobre, keď jej teda hovorím, že tam píšu pravdu a majú overené informácie, pretože ich tvoria ľudia, ktorí tie vakcíny schvaľovali a ktorí spolupracujú priamo s Európskou liekovou agentúrou, ktorá tie vakcíny taktiež schvaľovala, že ona si to teda pozrie. Odporučila som ju aj na Facebookovú stránku Ministerstva zdravotníctva a neskôr večer som jej smskou poslala link na ďalšiu skvelú stránku o vakcínach a očkovaní proti Covidu, ktorú som objavila len teraz a pre účely tohto blogu.

Jej pokora a úprimná, priam zúfalá zvedavosť po "normálnych" informáciach o vakcínach ma dojala. Ako málo niekedy stačí na to, aby sme tým druhým vysvetlili, presvedčili ich. Že riziko vzniku zrazeniny z vakcíny od Astry je zanedbateľné v porovnaní s rizikom ich vzniku z niektorej antikoncepcie, či z fajčenia.

(Maria Leonor Ramos; Médica Interna de Medicina Geral e Familiar)

Že pokiaľ nedosiahneme kritické percento zaočkovaných na Slovensku, budeme sa cykliť v lockdownoch ešte ďalšie tri roky a kaderníctvo mojej kaderníčky pravdepodobne skončí. Že pokiaľ ľudia nezačnú počúvať odborníkov, tak sa z tohto celého jednoducho nedostaneme.

Šokuje ma, keď si uvedomujem, ako fatálne opäť v priamom prenose zlyháva naša vláda už len tým, že ja jednoducho nevidím nikde v hlavných médiach základné informácie o vakcínach, ktorými sa teraz dá u nás zaočkovať. Nevidím namiesto reklamných spotov na paradajky v akcii v televízií jedinú kampaň, ktorá by ľudí oboznámila s faktami o procese očkovania. O hoaxoch o očkovaní. O bezpečnosti jednotlivých vakcín. O účinnosti očkovania vzhľadom na nové mutácie vírusov.

A situácia je už opäť absolútne kritická. Inými slovami, vyzerá to tak, že celé naše doterajšie snaženie môže byť zbytočné, pretože nedosiahneme potrebné percento zaočkovaných. Bavíme sa tu o tisíckach stratených životov, miliónoch stratených eur, tisíckach stratených hodín lekárov, zdravotníkov, posudzovatelov na ŠUKLi a v EMA, pracovníkov a vedcov vo farmaceutických firmách, ktorí, aj keď im ide, samozrejme aj o biznis (ktorej firme oň nejde?), v prvom rade už mesiace makajú nad hranice svojich možností (môžem potvrdiť s istotou) na tom, aby nám sem tie vakcíny dorazili, aby sme ich tu mali, aby nás nimi mohli zaočkovať.

A áno, je to celé strašne nedokonalé. Nad naším bývalým premiérom a vládou, ktorá do veľkej miery priamo zodpovedá za súčasnú nedôveru ľudí vo vakcíny, som si už povzdychla minule. Taktiež všetci vieme, že dodávky vakcín haprovali, máme tu (ešte stále!!!) nezaregistrovaný Sputnik, máme (zatiaľ!) málo Pfizeru, Astra sa borí so zlou povesťou, v rámci EU sme s tým prerozdeľovaním dodávok vakcín tiež neobišli zrovna dokonale. Momentálne údaje o počte zaregistrovaných na očkovanie však naznačujú skôr, že v ďalších mesiacoch nám na zaočkovanie nebude stačiť ani avizovaný dostatok vakcín. K tomu, aby sme dobehli (alebo skôr sa doplazili) do cieľa nám treba totiž ešte jednu maličkosť - ísť sa zaočkovať.

Tento posledný krok nám (áno, nám - ani ja ešte nie som zaočkovaná) momentálne neuľahčuje ani absurdná lotéria v podobe našej očkovacej čakárne, ktorá najnovšie generuje termíny očkovania podľa akéhosi magického, pre väčšinu z nás zatiaľ nerozlúsknuteľného kľúča, čo má výhody aj nevýhody. Výhody sú, že takto boli na zaočkovanie vyžrebovaní už mnohí, ktorí by sa podľa oficiálnych pravidiel na rad ešte nedostali. Nevýhody sú, že takto neboli na zaočkovanie sa vyžrebovaní mnohí, ktorí by sa podľa oficiálnych pravidiel na rad už dostali. Ešte stále taktiež nie je oficálne vypracovaný postup pre očkovanie ľudí s rôznymi pridruženými ochoreniami, aj keď pracuje sa na ňom.

Ale sakra, uprostred všetkého tohoto chaosu a temnoty sa nám tu zároveň píše história a nie hocijaká. A nech už to je akékoľvek, ešte stále vidím, že sa hýbeme vpred. Ba priam sa rútime dopredu. Aj napriek toľkým brzdám a prekážkam. Takto pred rokom sme sa borili v najtvrdšom lockdowne s absolútne nejasnou vidinou budúcnosti a dnes nám stačí spraviť štyri kliky na mobile a sme zaregistrovaní na zaočkovanie sa proti vírusu, ktorí nám pred rokom zmenil svet.

A my namiesto, aby sme oslavovali, sedíme v letargii a premýšľame, či nám to teda stojí za to, riskovať to 0.0004% pravdepodobnosti výskytu zrazeniny po zaočkovaní sa Astrou. Ako výmenu za náš osobný príspevok ku návratu sveta do (aspoň nového) normálu, za pocit istoty, že už nanakazíme našich najbližších a aj tých úplne cudzích, za istotu, že nákazu covidom prežijeme (lebo nie, nie je to samozrejmosť a ani pre našu vekovú skupinu).

A dáme to, ja viem, že raz to dáme. Ale mohlo by to celé byť omnoho skôr. Ešte stále to celé môže byť omnoho skôr. Keď sa trochu preberieme a povieme si, že spravíme ten posledný krok, bez ktorého je všetko to celoročné úsilie tisícok ľudí na svete úplne zbytočné.