O Sputniku a (už dávno) prebudenej bratislavskej kaviarni

"Ako prebrať bratislavskú kaviareň v karanténe z letargie? Kúpiť bez ich láskavého dovolenia Sputnika" usmieva sa na nás na Facebooku Matovič a pridáva hešteg ChrániťŽivoty. Poďme si rozobrať toto nové dno, na ktoré práve dorazil.

Všeličo som už od vás, pán premiér, prehltla, ale tuto sa preráža dno a vytvára sa nové, také o akom som ani netušila, že ste ho schopný vytvoriť.

Čo ma na tomto vašom facebookovom statuse popudzuje najviac? Tá miera vášho majstrovstva v manipulácií vašich posledných tisícok verných voličov, ktorí ešte neskončili v nemocniciach na pľúcnej ventilácií a ktorým ešte nestihol zomrieť nikto z ich príbuzných na Covid. Ste v tom fakt dobrý - to sa musí nechať. Zaujalo vás to? Veď isteže... tak pokračujme.

Rovnako ste vynikajúci (a každým dňom sa zdkonaľujete) v zahmlievaní, prekrúcaní faktov, vo vytiahnutí vždy tej najnečakanejšej blbosti, ktorou sa vám viac či menej úspešne darí chvíľkovo prekryť jadro všetkých vašich pochybení, a ktorou pritom priam majstrovsky zasadíte zas ďalšiu a ďalšiu ranu všetkým odborníkom a odborníčkam, lekárom a lekárkam, všetkým práve umierajúcim na Covid a ich príbuzným, či len slušným ľuďom, ktorí ešte nestratili kontakt s realitou a v mene záchrany toho, čo nám tu ešte ostalo teraz "letargicky sedia v karanténe" - včera ste ich nazvali bratislavskou kaviarňou.

Čiže sa začínate pomaly ale isto svojím štýlom a rétorikou podobať na vládu, ktorú sa vám pred rokom podarilo zosadiť zo stoličiek. Ešte v akomsi divnom hybride s tímom Zem a Vek.

Tak si to zhrňme.

Koho sa vám včera vašim statusom podarilo osloviť? Niekoho, kto síce netuší, čo to bratislavská kaviareň vlastne znamená a kto ju u nás zastupuje (vie to vlastne niekto?), koho však napriek tomu poteší, že ním zvolený premiér, ten z radu tých "obyčajných", ten čo je vlastne takmer (alebo aj úplne) ako on či ona, "im" to zasa raz "naložil".

Komu?

No predsa tým "elitárom, slniečkárom", ktorí v živote nevideli hrable ani lopatu ale zato majú plno rečí o dúhach, tolerancii a solidarite (aj s vašimi voličmi a ich problémami, ktoré ste im spôsobil a ktoré s veľkou pravdepodobnosťou časť tej bratislavskej kaviarne práve teraz za nich rieši napr. v takých neziskovkách. Alebo možno aj v nemocniciach - či to už nie je bratislavská kaviareň? Lekári nie? ...).

Otázka, ktorú by som si veľmi priala, aby si vaši voliči položili, by ale bola - ako ste podľa nich vlastne týmto naložil (práve a len) bratislavskej kaviarni a čím? A kto je podľa nich vlastne teraz tá bratislavská kaviareň, ktorá by vám, pán premiér, mohla dávať tie "láskavé dovolenia"?

Vyčerpaní posudzovatelia zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorých ste po tom, čo ste im minulý rok vyhodil 20 kľúčových zamestnancov, nedávno chcel prinútiť k urýchlenej registrácii Sputnika?

Toho Sputnika, ktorý momentálne ešte len čaká na schválenie, aby mohol byť zaradený do emergency rolling view v Európskej liekovej agentúre (čiže na urýchlený proces posúdenia lieku a následnej možnej urýchlenej registrácie, ktorý sa môže použiť len v časoch epidémie)? Hm, a prečo na to Sputnik ešte len čaká (na rozdiel od Krajčího, ktorý medzičasom celú zodpovednosť ťarchy rozhodnutia, čo s 2 miliónmi nakúpených Sputnikov elegantne presunul na lekárov a lekárky)?

To je bratislavská kaviareň? Lebo možno mi niečo ušlo, ale o nikom inom, kto by vám tieto láskavé dovolenia mohol dať alebo dával, neviem. Teda ak nerátam tých tritisíc ľudí, ktorí môžu na Facebooku komentovať vaše statusy, pretože sú vaši "priatelia" (keďže rok po vašom vymenovaní do funkcie premiéra ešte stále nemáte iný profil okrem svojho súkromného) a ktorí vám teda toto "láskavé povolenie" mohli dať alebo nedať vo voľnej spontánnej diskusii pod vašim ešte spontánnejším statusom, keď sa ich len tak btw pýtate na názor, či "teda zobrať ten Sputnik alebo nie".

Takže toľko k láskavému dovoleniu bratislavskej kaviarne.

-

-

-

A potom ešte spomenínate letargiu bratislavskej kaviarne.

Čiže z veľkého percenta ľudí, ktorí už od marca idú na hranice svojich fyzických, psychických a finančných síl, len aby nejako prežili a pritom nestratili vlastnú tvár pred sebou samými v zrkadle.

Ľudí, ktorí na tých pár festivaloch, ktoré sa v lete konali, neboli inak ako v rúškach a v presnom, epidemiológmi povolenom počte zúčastnených, kým si ste si vy užíval mnohopočetnú bujarú svadbu bez dodržiavania čohokoľvek.

Ľudí, ktorí sa na jeseň vo svojom voľnom čase popri práci po večeroch krčili nad grafmi a štatistikami, len aby vás presvedčili o nezmyselnosti, alebo skôr nebezpečnosti takmer všetkých vašich krokov a rozhodnutí, dôsledkom ktorých sme teraz presne tam, kde predpovedali (či to nie je bratislavská kaviareň? - vy viete).

Ľudí, ktorí už rok nikam nevycestovali, nevideli sa s množstvom svojich najstarších blízkych, ktorí pracujú z domu a von chodia len do prírody a aj to v rúškach, ktorí už polroka nerobili žiadnu veľkú oslavu ani inú veľkú spoločnú akciu a teraz si zúfalo čítajú o "tajných súkromných párty", ilegálne otvorených hoteloch, cestách ľudí na Zanzibar a prizerajú sa na rady dôchodcov, ako sa tlačia v táckárňach v meste vedľa seba s rúškami len cez ústa.

Takže vám príde nesmierne vtipné a šarmantné baviť sa na "letargii", z ktorej si myslíte, že ste práve prebudil "bratislavskú kaviareň".

Ide o to, že vy ste nikoho neprebudil. My (nech už sme ktokoľvek - bratislavské lesy či bratislavská kaviareň - alebo aj akákoľvek iná slovenská kaviareň či les - ak (už) nie sme náhodou aj všetko z toho) sme prebudení až príliš a už dosť dlho.

My len opäť v nemom úžase hľadíme a pýtame sa, čo všetko sa ešte bude musieť stať, aby ste sa, pán premiér, prebudili vy a vaši voliči a voličky. A ja to naozaj radšej nechcem už ani vedieť.

Lebo zatiaľ vám nestačí ani naše niekoľkotýždňové figurovanie na popredných svetových priečkach v počte mŕtvych denne.

Lebo to asi nevadí, veď vy predsa # ChrániteŽivoty.